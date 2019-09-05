رياضة | تصريحات ميتشو تحرج الأهلي وتعقد ورطة رينيه فايلر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات ميتشو تحرج الأهلي وتعقد ورطة رينيه فايلر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحرجت تصريحات الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك مسئولي الأهلي بعدما تعاقد مع القلعة البيضاء لخلافة خالد جلال وينتظره مباراة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.
وأكد ميتشو أن الأهلي حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما اتفق مع الزمالك على تدريبه لكنه رفض احترامًا لكلمته مع القلعة البيضاء مشيرًا إلى أنها ليس المحاولة الأولى من الفريق الأبيض للتعاقد معه فسبق أن فاوضه في عام 2017.
ميتشو: رفضت تدريب الأهلي
وأوضح مدرب الزمالك في تصريحات لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية أن يعتبر تدريب الفريق الأبيض مغامرة كبيرة مؤكدًا أن الأهلي حاول إغراءه بمقابل مادي أكبر لتدريبه لكنه رفض التراجع عن اتفاقه مع القلعة البيضاء.
وأضاف ميتشو أنه يرتبط بعلاقة خاصة مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وجماهيره لذلك لا يستطيع أن يرفض مطالبهم ولا يمانع في العودة إلى تدريب الفريق في أي وقت.
وفسخ الخواجة عقده مع نادي أورلاندو بايرتس بالتراض بعدما طاردته بعض الاتهامات بالتحرش الجنسي في جنوب إفريقيا ليتولى تدريب الزمالك في الوقت الذي تعاقد فيه الأهلي مع رينيه فايلر مدرب أندرلخت البلجيكي سابقًا والذي بمجرد التعاقد معه طلب من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لمعرفته الكاملة بقدراته الفنية عندما دربه بلجيكا.
ميتشو ورينيه فايلر في الميزان
ويواجه مجلس الأهلي اتهامات عديدة بضعف السيرة الذاتية للمدرب رينيه فايلر بخلاف ميتشو الذي يسير بنجاح في أول 3 مباريات مع الزمالك قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر حيث فاز على فريق ديكاداها الصومالي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وهو ما بعث برسالة طمأنينة لجماهير القلعة البيضاء.
كما أن مجلس الأهلي يعاني من ارتفاع قيمة التعاقد مع رينيه فايلر مقارنة بميتشو بعد أن أصبح فايلر أغلى مدرب في تاريخ القلعة الحمراء بواقع راتب 180 ألف دولار شهريًا رغم أن إدارة النادي لم تعلن عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن لتجنب غضب الجماهير وهناك حالة من السرية على الراتب رغم أن التقارير الصحفية كشفت عنه.