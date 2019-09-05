رياضة | تصريحات ميتشو تحرج الأهلي وتعقد ورطة رينيه فايلر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات ميتشو تحرج الأهلي وتعقد ورطة رينيه فايلر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد ميتشو أن الأهلي حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما اتفق مع الزمالك على تدريبه لكنه رفض احترامًا لكلمته مع القلعة البيضاء مشيرًا إلى أنها ليس المحاولة الأولى من الفريق الأبيض للتعاقد معه فسبق أن فاوضه في عام 2017.

أحرجت تصريحات الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك مسئولي الأهلي بعدما تعاقد مع القلعة البيضاء لخلافة خالد جلال وينتظره مباراة من العيار الثقيل أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ميتشو: رفضت تدريب الأهلي

وأوضح مدرب الزمالك في تصريحات لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية أن يعتبر تدريب الفريق الأبيض مغامرة كبيرة مؤكدًا أن الأهلي حاول إغراءه بمقابل مادي أكبر لتدريبه لكنه رفض التراجع عن اتفاقه مع القلعة البيضاء.

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وأضاف ميتشو أنه يرتبط بعلاقة خاصة مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وجماهيره لذلك لا يستطيع أن يرفض مطالبهم ولا يمانع في العودة إلى تدريب الفريق في أي وقت.

وفسخ الخواجة عقده مع نادي أورلاندو بايرتس بالتراض بعدما طاردته بعض الاتهامات بالتحرش الجنسي في جنوب إفريقيا ليتولى تدريب الزمالك في الوقت الذي تعاقد فيه الأهلي مع رينيه فايلر مدرب أندرلخت البلجيكي سابقًا والذي بمجرد التعاقد معه طلب من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لمعرفته الكاملة بقدراته الفنية عندما دربه بلجيكا.