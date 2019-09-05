رياضة | اليوم .. مصر تواجه بورتريكو في افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. مصر تواجه بورتريكو في افتتاح بطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمصر.

وتفتتح مصر مواجهاتها مع منتخب بورتريكو في تمام التاسعة من مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

ويسبق المباراة ، الحفل الافتتاحي في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة، و يحيي الحفل المطربة نسمة محجوب.

و تضم قائمة منتخب مصر : مي غزال ،سابين حسن ، سلمي يوسف، سلمي عبد الهادي، ندي وليد مرجان، ساندي خالد، فريده الحناوي، ايه النادي، مريم ثابت، لوجين ياسر، نور ايهاب، سما عماد..

ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي :

المجموعة الأولى

الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس

مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس

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المجموعة الثانية

كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس

المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس

المجموعة الثالثة

تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 باستاد القاهرة

رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 باستاد القاهرة

المجموعة الرابعة

بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 باستاد القاهرة

اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 باستاد القاهرة