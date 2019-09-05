رياضة | مفاجأة.. مورينيو رفض ضم فان دايك لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مورينيو رفض ضم فان دايك لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إنجليزية، عن مفاجأة جديدة، بشأن رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، ضم الهولندي فان دايك لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة تواجده على رأس المهمة الفنية للفريق.

ورفض مورينيو منافسة ليفربول على ضم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مؤكدا أن اليونايتد ليس بحاجة إلى خدماته.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن اليونايتد قام بترشيح فان دايك لمورينيو ولكن المدرب البرتغالي رفض فكرة التعاقد معه.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن مورينيو لم يرغب في ضم مدافع أخر في ذلك التوقيت.

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ووفقا لإندبندنت فان مصدر أكد، بأن كشافو مانشستر يونايتد لديهم تقارير عن العديد من اللاعبين، ولكن يتم تجاهل معظمهم.

وانتقل فان دايك إلى صفوف ليفربول في يناير عام 2018، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وتوج فيرجيل مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2\0 في النهائي، كما قاد الليفر للفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الجزاء، وكان قريبا من الفوز بالبريمير ليج مع ليفربول، ولكن السيتي نجح في اقتناص اللقب بفارق نقطة وحيدة بعد صراع ناري.

ونال صاحب الـ28 عامًا، جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، بعد مستواه المميز مع ليفربول، متفوقا على الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان المدرب البرتغالي يريد التعاقد مع مدافع في نفس الوقت، ولكن مان يونايتد لم يلب كل طلبات السبيشيال وان، وانتهى الأمر برحيله عن الشياطين الحمر في ديسمبر عام 2018 بسبب سوء النتائج.