ديل بوسكي يكشف: لو كنت مدربا لبرشلونة فلن أوقع نيمار

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الخميس 5 سبتمبر 2019

ظهر فيسينتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لإسبانيا وريال مدريد على شاشة التلفزيون الأسباني مساء الأربعاء ، حيث ناقش العديد من المواضيع ، بما في ذلك نيمار وغاريث بيل ولوس بلانكوس ولا روجا.



وسيطرت ملحمة البرازيلي نيمار، على الانتقالات الصيفية ، لكن في نهاية المطاف سيتعين على مهاجم باريس سان جيرمان البقاء في العاصمة الفرنسية بدلاً من العودة إلى برشلونة.

وقال ديل بوسكي في برنامج "استديو" : "أعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لليغا إذا جاء ، لكن لو كنت نادٍ ، فلن أوقعه. مثلما قلت إنه لاعب رائع ، أنا لا تحبه لأشياء أخرى [يستيقظ]".

"مع برشلونة ، كان عليهم تنظيم سلوكه [خلال فترة وجوده في النادي].

إذا أجريت دراسة استقصائية بين مؤيدي برشلونة ، فمن المؤكد أن يكون أكثر من 50 في المائة مترددين في رؤيته يعود.

"الملحمة الأخرى التي فشلت في إيجاد حل هي غاريث بيل. بذل زين الدين زيدان قصارى جهده للمضي قدماً في الويلزية ، لكن قلة العروض - إضافة إلى حقيقة الانتقال إلى الصين - أدت إلى إعادة دمج بيل في تشكيلة لوس بلانكوس.

"ربما لم يكن غريباً (أن زيدان أراد التخلص من بيل) لأنه إذا كان سلوك اللاعب غير صحيح ... لم يظن أحد أنه سيئ [كلاعب] ، فقط لأنه لم يتكيف مع مدريد "دل بوسكي لاحظ.

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"عدد قليل جدا من الناس ينكرون جودته. أعتقد أنه سيعمل بشكل جيد بالنسبة لهم لأنه لاعب جيد للغاية.

"عند مناقشة ريال مدريد ككل ، يشير ديل بوسكي إلى رحيل كريستيانو رونالدو عندما بدأت الأمور في الهبوط.

"[لوكا] مودريتش ، [توني] كروس ، مارسيلو وكريستيانو رونالدو كانا أساسيين لريال مدريد في السنوات القليلة الماضية ،" قال.

"لقد أدركنا ، بمن فيهم أنا ، أن شيئًا ما قد حدث منذ رحيل كريستيانو.

"استغل مدرب أسبانيا السابق بعض الوقت لمناقشة المنصب الحالي ، روبرت مورينو ، وهو متفائل بما سيحدث. وأضاف ديل بوسكي "[الاتحاد الإسباني لكرة القدم] بحث عن حل لوضع غير مريح".

"إنه مدرب جاهز ، مع المعرفة ، وقد تعلم الكثير تحت قيادة لويس إنريكي.

سوف يكون استمرارًا جيدًا له. "جميع المدربين الذين كانوا في الاتحاد لبعض الوقت يتمتعون بصفات ولكن لا أحد منهم لديه الخبرة التي سيحصل عليها كمساعد لويس إنريك."