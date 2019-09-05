سامي النعاش: سندرس منتخب سنغافورة خلال الشوط الاول

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أكد سامي النعاش، المدير الفني للمنتخب الوطني، اهمية المباراة التي سيخوضها الأحمر اليوم ضد منتخب سنغافورة عصر اليوم، في التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.



وقال النعاش خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة مهمة وطموح المنتخب هو الخروج بنتيجة إيجابية في بداية التصفيات، كما أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب متطور ويلعب بين أرضه وجمهوره ويريد أيضا الفوز لتحقيق انطلاقة قوية".

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وأضاف: " اللاعبون جاهزون للمباراة ويتمتعون بالحماس والمعنويات العالية، وما يميز المنتخب الحالي أنه خليط بين لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب وكل منهم يسعى لإثبات نفسه وأحقيته بتمثل الوطن".

وعن منتخب سنغافورة قال: "لدينا بعض المعلومات عن المنتخب السنغافوري، ولكنها ليست كافية وسندرس تحركاتهم وأسلوبهم في الشوط الأول وسنلعب على نقاط الضعف في الشوط الثاني".

ومن ثم تحدث قائد المنتخب اللاعب سالم عوض، حيث قال: "اللاعبون جاهزون للمباراة، والمباراة مهمة لكلا الفريقين كونها الافتتاحية في مشوار التصفيات، وكلانا يسعى للظفر بنقاط المباراة الثلاث".

وأضاف سالم: "طموحنا كبير خلال هذه التصفيات، ونريد مواصلة الأداء الطيب الذي قدمناه في غرب آسيا، لذا أتمنى أن نكون في مستوانا ونحقق الفوز الأول في بداية مشوار التصفيات والذي سيكسبنا ثقة ويزيد حماسنا خلال هذه التصفيات".