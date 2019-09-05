شكرا لقرائتكم إكرامى يطير مع الأهلى لـ غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبات شريف إكرامي جاهزاً للمشاركة مع الفريق في رحلة غينيا لذا سيتم ضمّه للبعثة التى ستغادر القاهرة في الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض المباراة التى ستقام يوم 14 من الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.
كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة لإزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا يوم 8 يونيو الماضي وخاض اللاعب المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا قبل أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع ثم شارك في تدريبات الفريق الجماعية تدريجيًا.
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