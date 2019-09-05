شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يطمئن على إقامة بعثة الأهلى فى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على كل الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية، بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بسفير مصر، استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ31 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخلال الاتصال وقف سيد عبدالحفيظ على كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات الرحلة وذلك قبل سفره رفقة سمير عدلى المدير الإدارى للفريق قبل البعثة بـ48 ساعة للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.

يذكر أن الجهاز الفنى حدد يوم 11 سبتمبر الجارى موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

وصعد الأهلى إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى بنتيجة 13-0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.