مدرب الدراويش يتابع سيلفا مع منتخب بلاده...

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جدة - عمرو شويل تابع الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى مباراة منتخب غينيا مع ساوتومى وبرينسيب لمشاهدة أداء الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ليحظى أداء اللاعب بإشادة من مدربه الجديد. وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022. Advertisements وبات منتخب غينيا قريبا من التأهل للدور الثانى للتصفيات حال تحقيقه نتيجة إيجابية بلقاء الإياب. شهدت المباراة مشاركة لاعب الإسماعيلى “بيكيتى سيلفا” الذى قدم أداء مميز وساهم فى حصد منتخب بلاده الثلاث نقاط. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع “نانو” من ركلة جزاء فى الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

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