رامى ربيعة يتخلف عن بعثة الأهلى فى غينيا...

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جدة - عمرو شويل يغيب رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجارى. وكان رامى ربيعة تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» فى إياب الدور التمهيدى بمنافسات دورى أبطال أفريقيا حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة. Advertisements وقال الجهاز الطبى أن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام كانو سبورت؛ نظرا لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى عقب العودة من غينيا الاستوائية. ومن المقرر أن تسافر بعثه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذى حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت». وكان الأهلى قد صعد لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى بنتيجة 4 صفر فى مباراة الذهاب، و9 صفر فى مباراة العودة.

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