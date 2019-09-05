Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 كشفت تقارير انجليزية، ان نادي ويست بروميتش يصدد رفع دعوى قضائية في المحكمة الرياضية، ضد نادي برشلونة الإسباني، عقب تعاقدهم مع اللاعب لوي باري.

Advertisements واضافت التقارير الصحفية ان ويست بروميتش سيقوم بتقديم شكوى بحق برشلونة لعدم دفع مستحقات الفريق مقابل اللاعب الذي يبلغ 16 عاماً والتي تبلغ 235 الف جنيه استرليني. وكان باري قد رفض عرض ضخم للانتقال الى باريس سان جيرمان في شهر تموز الماضي، بينما اعرب عدد من الاندية على راسها ​يوفنتوس​ ومانشستر يونايتد عن رغبتهم بضم اللاعب. Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب ويست بروميتش السابق يضع برشلونة في ورطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.