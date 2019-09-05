اليوم.. المنتخب الوطني يسعى لحصد ثلاث نقاط أمام سنغافورة

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الخميس 5 سبتمبر 2019

يتسهل المنتخب الوطني اليوم مباراته الاولى امام نظيره منتخب سنغافورة على الإستاد الدولي في العاصمة، ضمن التفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا 2022-2023.



تعد بداية المنتخب الوطني صبعة، يسعى من خلالها إلى تعزيز الثقة خارج البلاد وتحقيق أول ثلاث نقاط، في المجموعة التي تضم كلا من السعودية وفلسطين وأوزباكستان.

وأجرى المنتخب مساء اليوم تمرينه الثاني والأخير على الملعب الذي ستقام عليه المباراة (استاد سنغافورة الوطني)، استمر لمدة ساعة وضع فيه الجهاز الفني لمساته الأخيرة من خلال إقامة عدد معين من التمارين التكتيكية .

وفي الاجتماع التنسيقي الذي أقيم صباح اليوم بحضور مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الفريقين، تم اعتماد الزي الذي سيرتديه المنتخبين خلال المباراة، حيث سيرتدي منتخبنا الوطني الزي الاحتياطي (ابيض كامل) ويرتدي الحارس (اسود كامل)، فيما سيرتدي المنتخب السنغافوري الزي الرسمي باعتباره صاحب الأرض (أحمر كامل) وحارس المرمى (اخضر كامل).

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وفي المؤتمر الصحفي تحدث مدرب منتخبنا الوطني سامي نعاش عن أهمية المباراة وطموح المنتخب للخروج بنتيجة ايجابية في بداية التصفيات، مشيرا إلى ان المباراة لن تكون سهلة امام منتخب متطور ويلعب بين أرضه وجمهوره ويريد ايضا الفوز لتحقيق انطلاقة قوية.

وأضاف قائلاً: اللاعبون جاهزون للمباراة ويتمتعون بالحماس والمعنويات العالية، وما يميز المنتخب الحالي انه خليط بين لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب وكل منهم يسعى لإثبات نفسه.

وعن منتخب سنغافورة قال : لدينا بعض المعلومات عن المنتخب السنغافوري، ولكنها ليست كافية وسندرس تحركاتهم وأسلوبهم في الشوط الأول وسنلعب على نقاط الضعف في الشوط الثاني.

من جانبه أكد قائد المنتخب سالم عوض جاهزية اللاعبين للمباراة، مشيراً الى أهميتها للفريقين كونها الافتتاحية في مشوار التصفيات وكلاهما يسعى للظفر بنقاط المباراة الثلاث.

وأضاف سالم قائلاً : طموحنا كبير خلال هذه التصفيات ونريد مواصلة الأداء الطيب الذي قدمناه في غرب آسيا، لذا أتمنى ان نكون في قمة مستوانا ونحقق الفوز الأول في بداية مشوار التصفيات والذي سيكسبنا ثقة ويزيد حماسنا خلال هذه التصفيات.