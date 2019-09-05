Advertisements
Advertisements
الخميس 5 سبتمبر 2019
أكد أروين كومان، المدير الفني للمنتخب العماني، ان مواجهة نظيه منتخب الهند، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وآسيا 2022-2023، ستكون صعبة، كونها مباراة افتتاحية، واصفا الفريق الهندي بالمتطور.
وقال كومان ان الإعداد كان جيدا رغم قصر المدة التي تولى فيها قيادة المنتخب والتعاون كبير من الجميع بهدف تحقيق الفوز و احراز النقاط الثلاث.
وواوضح مدرب عمان الى ان المجموعة ليست سهلة ويجب العمل بجهد واللعب كل مباراة على حدة من اجل تحقيق اهدافهم معتبرا ان كرة القدم ليس فيها منتخبات صغيرة وكبيرة .
ورفض مدرب عمان في الختام تقديم اية مبررات مسبقة مؤكدا جهوزيتهم للقاء لتقديم مالديهم واظهار قدراتهم .
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر أروين كومان يبرر صعوبة مباراة عمان والهند في تصفيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.