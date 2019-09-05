أروين كومان يبرر صعوبة مباراة عمان والهند في تصفيات آسيا

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الخميس 5 سبتمبر 2019

أكد أروين كومان، المدير الفني للمنتخب العماني، ان مواجهة نظيه منتخب الهند، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وآسيا 2022-2023، ستكون صعبة، كونها مباراة افتتاحية، واصفا الفريق الهندي بالمتطور.



وقال كومان ان الإعداد كان جيدا رغم قصر المدة التي تولى فيها قيادة المنتخب والتعاون كبير من الجميع بهدف تحقيق الفوز و احراز النقاط الثلاث.

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وواوضح مدرب عمان الى ان المجموعة ليست سهلة ويجب العمل بجهد واللعب كل مباراة على حدة من اجل تحقيق اهدافهم معتبرا ان كرة القدم ليس فيها منتخبات صغيرة وكبيرة .

ورفض مدرب عمان في الختام تقديم اية مبررات مسبقة مؤكدا جهوزيتهم للقاء لتقديم مالديهم واظهار قدراتهم .