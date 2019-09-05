إيقاف بيل من قبل لجنة المسابقات بالدوري الإسباني

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الخميس 5 سبتمبر 2019
حددت رابط الدوري الإسباني لكرة القدم، الصادرة عن لجنة المسابقات بإيقاف الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، عقب طرده من مباراة فياريال الأخيرة في الدوري الإسباني، ضمن الجولة الثالثة.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد قررت اللجنة إيقاف بيل، مباراة واحدة، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ليفانتي، المقرر لها يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.
وسجل الويلزي هدفين في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد خارج ملعبه بنتيجة 2-2، قبل أن يحصل على بطاقتين صفراوين ويخرج مطرودًا.
وكان بيل على وشك مغادرة مدريد في الصيف، قبل أن يستمر مع الفريق، ويدفع به المدرب زين الدين زيدان أساسيًا في المباريات الثلاث الأولى للريال هذا الموسم.
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