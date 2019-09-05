شكرا لقرائتكم تايم سبورت تنقل بطولة العالم لناشئات الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنقل قناة تايم سبورت منافسات بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بدءا من اليوم بصالتى هيئة قناة السويس واستاد القاهرة. ومن جانبها أكدت هناء حمزة رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة على بث لقاءات المنافسات على قنوات تايم سبورت وأون سبورت والنيل للرياضة. Advertisements ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو فى التاسعة مساءا. و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو، ويأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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