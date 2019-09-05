شكرا لقرائتكم ارتياح فى المصرى بعد عودة محمود حمد للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة ايهاب جلال، سعادته بعد عودة محمود حمد لاعب الفريق للتدريبات، مطالبا اللاعب بتوخى الحذر من الكرات المشتركة.
وعاد حمد لمران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى مساء أمس، للمرة الأولى فى التدريبات الجماعية للفريقـ وذلك منذ اصابته فى مباراة وادى دجلة بالدورى العام للموسم المنقضى والتى أقيمت نهاية شهر أبريل الماضى.
وظهر لاعب المصرى بمستوى فنى وبدنى طيب للغاية خلال المران، ورغم ذلك طالبه الجهاز الفنى بتوخى الحذر فى الكرات المشتركة مع زملائه اللاعبين.
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