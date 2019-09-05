تقنية حديثة فى تدريبات النادى المصرى...

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جدة - عمرو شويل استخدم الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، أجهزة جديدة لقياس أداء اللاعبين سواء فى التدريبات أو المباريات، تستخدم تلك الأجهزة والتى يرتديها اللاعب خلال التدريبات والمباريات فى تقديم صورة كاملة عن تحركات اللاعب خلال المران أو المباراة والمسافات التى يقطعها وسرعة اللاعب وكذلك قياس نبضات القلب على مدار الوقت.

ومن المقرر أن يتم استلام تلك المعلومات عبر التطبيق المُعد لذلك والذى يحمله على طه مطور أداء الفريق والذى يقدم تلك المعلومات للجهاز الفنى للفريق بقيادة ايهاب جلال حيث يتعرف من خلالها على كافة المعلومات المتعلقة باللاعب والجهد المبذول منه على مدار المران والمباراة، وكذلك يتم التعرف على الخريطة الحرارية لكل لاعب على حدة وللاعبى الفريق بشكل كامل.