شكرا لقرائتكم فتح باب التسجيل فى عمومية الزمالك للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدء التسجيل فى الجمعية العمومية للزمالك بداية من التاسعة من صباح اليوم الخميس وحتى التاسعة مساءً، ويستمر على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل فى تمام التاسعة مساءً.
فيما قرر مجلس إدارة الزمالك، أن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إيما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض، حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.
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