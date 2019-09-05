شكرا لقرائتكم 85590 عضوا يحق لهم التسجيل فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك أنه يحق لعدد 85590 عضو التسجيل فى الجمعية العمومية للنادى والتى تقام على مدار ثلاثة ايام ابتداء من اليوم الخميس.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وفتح باب التسجيل فى التاسعة صباح اليوم الخميس فى اليوم الاول الجمعية العمومية لنادى الزمالك وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على 4 مقاعد.

وكان الزمالك اعلن اقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.