شكرا لقرائتكم 7500 عضوا.. شرط اكتمال النصاب القانونية لعمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مجلس إدارة نادى الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالجمعية العمومية للنادى، المقامة الآن، والتى تستمر حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية والانتخابات التكميلية بالقلعة البيضاء، تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، يحق لعدد 85590 عضو بنادى الزمالك التسجيل فى الجمعية العمومية للنادى والتى تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس. وفتح باب التسجيل فى التاسعة صباح اليوم الخميس فى اليوم الأول للجمعية العمومية لنادى الزمالك على أن يغلق التسجيل فى التاسعة من مساء اليوم، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعي بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.