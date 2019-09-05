شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 300 جنيه غرامة التخلف عن عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرار بتوقيع غرامة مالية على كل من يتخلف عن حضور الجمعية العمومية التى تقام على مدار ايام الخميس والجمعة والسبت، حيث يكون اليوم الأول لتسجيل الحضور، ونقدر الغرامة ب 300 جنيه على العضو الذى يتخلف عن الحضور.

تنعقد اليوم، الخميس، الجمعية العمومية لنادى الزمالك، والمقرر لها أن تستمر على مدار يومى الجمعة والسبت القادمين، وستكون الجمعية العمومية مقسمة لشقين، الأول من أجل التصويت على الميزانية، والثانى إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحا اليوم حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت القادم فى تمام التاسعة مساء