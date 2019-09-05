شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة فى آخر بروفة استعدادا لأهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الإسماعيلى لودية بلدية المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة فى البطولة العربية.

وفاز فريق الإسماعيلى على المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس الاربعاء باستاد الإسماعيلية، وهى الودية الاولى التى قادها الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للدراويش.

سجل محمد حمدى زكى الوافد الجديد هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.