شكرا لقرائتكم تعرف على جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 13 بندا فى جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك وضعها مجلس إدارة النادى اليوم، حيث ستقام الجمعية العمومية على مدار اليوم وغدا الجمعة وبعد غد السبت.

تأتى أهم بنود اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية لنادى الزمالك وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى بجانب الإعلان عن نتيجة الانتخابات التكميلية، حيث وضع اليوم مجلس إدارة الزمالك.

كما تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك بندا يتضمن عرض زيادة رسوم الاشتراك للأعضاء الجدد بجانب عرض بندا لتحصيل مائة جنيه بجانب قيمة الاشتراك السنوى بالإضافة إلى مبلغ مائتان جنيه للمساهمة فى إنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر.