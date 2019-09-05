بعد أنباء عرضه للبيع.. صورة صلاح مع زوجة مسئول في برشلونة تثير التساؤلات

كتب: ضياء السقا

أثارت صورة متداولة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع زوجة مسئول في نادي برشلونة الإسباني، جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد التقارير الإعلامية التي تحدث عن رغبة إدارة الريدز في بيع اللاعب المصري بأعلى سعر الموسم المقبل.

ونشرت زوجة اللاعب السابق إريك ابيدال، السكرتير الفني لفريق برشلونة، صورة تذكارية تجمعها بصلاح، أثناء تواجده بدبي.

وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة، كان أبرزها، هل تحدث أبيدال مع صلاح عن الانضمام لبرشلونة؟

وكان صلاح سبق وأن وصف برشلونة بأنه النادي المفضل له في إسبانيا.

وزاد الأمر غموضا، خاصة بعدما كشفت مؤخرا، صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

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وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قد كشف في وقت سابق أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام واسع من مختلف الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد الإسبانى.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصري.

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وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.