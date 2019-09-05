منتخبنا الوطني يستهل مشوار التصفيات لنهائي كأس العالم وأمم آسيا بملاقاة نظيره السنغافوري

يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عند الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم الخميس، مشواره ضمن مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 بقطر ونهائيات كأس آسيا 2023بالصين والتي تضم إلى جانب منتخبنا كل من السعودية وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.



حيث يواجه المنتخب الوطني مباراته الأولى نظيره السنغافوري على الإستاد الوطني بسنغافورة في مباراة مهمة ستحدد مشوار منتخبنا في التصفيات كونه يسعى لإثبات حضوره في المباراة الأولى التي تمنحه دافعاً قوياً من أجل مواصلة مشوار التصفيات بروح معنوية عالية وحماس كبير.



وكان منتخبنا قد أجرى مساء امس تمرينه الأخير قبل المباراة والذي أقيم على ملعب المباراة، كما عقد اليوم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمواجهة حيث تم خلال الاجتماع الفني تحديد لباس المنتخبين وسيلعب منتخبنا بزيه الأبيض فيما سيلعب المنتخب السنغافوري بزيه الرسمي الأحمر.



وفي المؤتمر الصحفي أكد مدرب منتخبنا المدرب الوطني سامي نعاش أن منتخبنا سيدخل المواجهة بطموح تحقيق الفوز كونه يمثل دافعاً كبيراً له في بقية المباراة على اعتبار أن المباراة الأولى دائماً ما تكون دافعاً وحافزاً لأي منتخب، معتبراً أن المنتخب السنغافوري تطور كثيراً وبالتالي فلن تكون المباراة سهلة على منتخبنا، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة وأن حماسهم كبير معنوياتهم مرتفعة.



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