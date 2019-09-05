رياضة | عودة هازارد تستعيد قوة ريال مدريد الضاربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة هازارد تستعيد قوة ريال مدريد الضاربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الطبي لـ ريال مدريد جاهداً إلى عودة النجم البلجيكي هازارد أو ربما أكثر دقة هم في انتظاره في الشفاء.

غاب البلجيكي أول ثلاث مباريات من بطولة الدوري الإسياني بسبب إصابة ، وقد أدى غيابه إلى تعثر ريال مدريد في بداية سيئة ، مع التعادل مع فياريال وبلد الوليد.

ولم يكن في الحسبان اصابه هازارد، وكانت صدمة على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي وقع عليه عبأ الأداء الضعيف في انطلاقة الدوري الليجا.

فقط بداية سيئة ليونيل ميسي أقل برشلونة جعل المباريات الافتتاحية أسهل قليلا في البلع في العاصمة. في 16 أغسطس ، والذي استبعده من رحلته إلى غاليسيا لافتتاح موسم 2019/20.

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ومن الناحية التنبؤية ، كان من المتوقع أن يعود في الوقت المناسب ليقابل فياريال ، ولكن ثبت أن هذه التقارير غير صحيحة.

ومع عودة النجم البلجيكي إذا سارت الأمور على ما يرام ، كل الأنظار تدور حول مباراة ليفانتي ، الذي يعتبر أول معارض مدريد بعد الفاصل الدولي في 14 سبتمبر في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

سيعود هازارد لاول مرة مع قميصه رقم 7 في غضون عشرة أيام ، وفي الحقيقة إنه أفضل شيء يمكن أن يطلبه لوس بلانكوس. لقد تم تفويت قدرته على التغلب على المدافعين ، وتراوغهم ، والمساعدة والنتيجة ، حتى قبل رؤيته باللون الأبيض.

وحتى مع إدراك قدرته ، فإن الحالة المزاجية التي يجلبها قد تكون أكثر أهمية من جانب كرة القدم في الأشياء.

سيستمتع الفريق والمعجبون برؤيته وهو يلعب ، ولا يسع هذا الجو إلا أن يكون جيدًا. لا يوجد أي من اللاعبين في الصيف لديهم نفس الشعور من حولهم. ريال مدريد ينتظرون المخاطر.