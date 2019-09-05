رياضة | "هازارد" يزف نبأ سارًا لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هازارد" يزف نبأ سارًا لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف البلجيكي إيدين هازارد، المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، نبأ سارا لجماهير الميرينجي باقترابه من العودة والمشاركة في تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن هازارد سيعود يوم الخميس إلى مقر تدريبات ريال مدريد من أجل التدرب مع الفريق، في إشارة جديدة على اقتراب اللاعب من العودة للمشاركة في المباريات.

وكان النجم البلجيكي قد تعرض لإصابة في الفخذ قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، ليغيب هازارد عن المشاركة في أول ثلاث مباريات خاضها النادي الملكي أمام سيلتا فيجو، وبلد الوليد وفياريال.

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وأضافت الصحيفة أن الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سيكون قادرًا على الاعتماد على هازارد في التدريبات من يوم الخميس المقبل، ومع ذلك يتعين على اللاعب الانتهاء من مرحلة شفائه، لاسيما وأنه في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي لحقت به.