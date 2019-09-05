رياضة | رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ضم لاعب فرنسي من نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن فايلر طلب ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لصفوف الأهلي نظراً إلى معرفته الكاملة بقدراته الفنية بعدما عملا سوياً لمدة موسم ونصف حينما كان يتولى تدريب الفريق البلجيكي.

ويبلغ أدريان تريبيل من العمر 28 عامًا ويرغب أندرلخت يرغب في بيعه خلال الميركاتو الصيفي لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي أن راتب اللاعب السنوي 3 ملايين يورو فقط.

وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.

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