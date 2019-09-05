رياضة | مدرب حراس الفراعنة السابق يجيب هل يصلح الحضري لتدريب منتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الفراعنة السابق يجيب هل يصلح الحضري لتدريب منتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على الاقتراح الذي يدور داخل الجبلاية بمنح عصام الحضري نفس المنصب مع الجهاز القادم للفراعنة، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ويعد السد العالي من أبرز المرشحين لشغل هذا المركز في ظل اقتناع مسئولي اتحاد الكرة بمنح فرصة قوية للشباب في الجهاز الجديد لمنتخب مصر، بعد توجه الدولة بدعم المدرب الوطني.

وقال أحمد ناجي خلال تصريحاته على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " الحضري حارس مخضرم وكبير، ولكن التدريب يحتاج إلى معايير أخرى، لايزال أمامه فترة لكي يجتهد أكثر ويدرس ويسافر ليتعلم".

وتابع مدرب حراس المنتخب السابق: "المدرب المصري عندما يتولى أي مسؤولية يحقق نجاحات كبيرة، وأنا لم أظلم أي حارس طوال مشواري التدريبي".

وأكمل: "حزنت كثيرا لاتهامي بالتورط في إصابة محمود جنش حارس الزمالك، والذي تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيلس، خلال معسكر منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الماضي "

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