«تويتر» ينتفض من أجل بول بوجبا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفادت شركة “تويتر” أنها اتخذت إجراءات بشأن أكثر من 700 حالة “إساءة وارتكاب تصرف يحض على الكراهية” في منافسات كرة القدم في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لما ذكرته وكالة انباء “رويترز” فقد وعدة شركة “تويتر” بمواصلة جهودها للحد من هذه المشاكل.

جاء ذلك بعدما تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لإساءة عنصرية على الإنترنت بعد أن أهدر ركلة جزاء في إحدى مباريات الدوري.

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”تويتر” قالت حينها: إنها ستناقش الأمر مع مسئولين في النادي وأعضاء في منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز.. هذا النوع من التعليقات لا مكان له في الخدمات التي نقدمها، سنستمر في اتخاذ إجراءات تستهدف تلك الأقلية التي تحاول إفساد الأمور على غالبية المستخدمين.

الشركة أضافت: هذه التصرفات لا تعكس توجه الغالبية العظمى من جمهور تويتر.. استغرق الأمر سنوات لتأسيس علاقات قوية مع الأندية والمنظمات والداعمين ونحمل تقديرا كبيرا لهذه العلاقات.

موقع التواصل الاجتماعي تابع إن ممثلين عنه التقوا مع مسئولين في رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا والأندية المتضررة واتفقوا على اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المسألة بشكل جماعي.

واختتمت الشركة: بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين سنشارك في برامج تدريب اللاعبين، وسننظم سلسلة دورات تثقيفية للأعضاء لدعم طموح الرابطة في معالجة هذه المشكلة.