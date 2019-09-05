كريستيانو رونالدو يكتب وصيته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في خطوة مفاجئة أقدم النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على كتابة وصيته.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة (AS) الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، التقى مع المحامين في مدينة لشبونة بالبرتغال، وناقش تفاصيل الوثيقة.

الصحيفة اضافت أن الوريثة الرئيسة للاعب البرتغالي ستكون صديقته جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية، التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة.

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رونالدو ارتبط بعلاقة عاطفية مع جورجينا رودريجيز، منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم “ألانا مارتينا”، وأعلنا خطبتهما في عام 2018.

لاعب الريال السابق لديه ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، من أم غير معروفة للإعلام، ويبلغ من العمر تسعة أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

قائد منتخب البرتغال كان قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس، خلال فترة انتقالات صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، وبلغت أرباحه خلال الموسم الماضي، 113 مليون يورو.