السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن النزال الذي سيجمع الملاكمين آندي رويز جونيور” وأنتوني جوشوا يوم 7 كانون أول/ديسمبر القادم “هو الأهم والأبرز هذا العام”.

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وأضاف الفيصل في تصريح عقب مؤتمر صحفي عقد مساء امس الأربعاء في حي الطريف التاريخي بالدرعية جنوب الرياض: “متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى نزالات 2019″.

وتابع :”حصلنا على استضافة هذه الفعالية بعد جهد استغرق نحو 8 أشهر للمنافسة مع الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم الكبرى”.

ووصل الملاكمان المكسيكي رويز والبريطاني جوشوا إلى الرياض الأربعاء استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما.