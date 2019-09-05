الان تتابع السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن النزال الذي سيجمع الملاكمين آندي رويز جونيور” وأنتوني جوشوا يوم 7 كانون أول/ديسمبر القادم “هو الأهم والأبرز هذا العام”.
وأضاف الفيصل في تصريح عقب مؤتمر صحفي عقد مساء امس الأربعاء في حي الطريف التاريخي بالدرعية جنوب الرياض: “متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد أقوى نزالات 2019″.
وتابع :”حصلنا على استضافة هذه الفعالية بعد جهد استغرق نحو 8 أشهر للمنافسة مع الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم الكبرى”.
ووصل الملاكمان المكسيكي رويز والبريطاني جوشوا إلى الرياض الأربعاء استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما.
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