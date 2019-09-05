شكرا لقرائتكم ميتشو يحسم تشكيل الزمالك فى مواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، تثبيت تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز بنهائى الكأس، وعدم إجراء تعديلات إلا فى أضيق الحدود، من أجل الحفاظ على حالة الانسجام وعدم احداث خلال.

لاسيما وأن المدير الفنى مازال يدرس إجراء تعديلين فقط على تشكيل المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس، بالدفع بمحمود شيكابالا أساسيًا بديلاً ليوسف أوباما فى مركز صانع اللعب، مع الاعتماد على مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض من بداية اللقاء بدلاً من عمر السعيد.