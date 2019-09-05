بيريتيني ينهي انتظارا إيطالياً منذ 1977









اسماء السيد - وضع ماتيو بيريتيني الأربعاء حدا لانتظار ممتد منذ 1977، اذ أصبح أول لاعب إيطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس في مباراة ماراتونية.

وفي الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، تمكن بيريتيني المصنف 25 عالميا، من التغلب على مونفيس المصنف 13، بنتيجة 3-، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ثلاث ساعات و57 دقيقة.

وبات بيريتيني (25 عاما)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، منذ كورادو بارازوتي في العام 1977.

ويلتقي بيريتيني الذي كانت أفضل نتيجة له سابقا في بطولات الغراند سلام بلوغ الدور الرابع (حقق ذلك في ويمبلدون الإنكليزية 2019 قبل أن يخسر أمام السويسري روجيه فيدرر)، في نصف نهائي البطولة الأميركية، الفائز بين الإسباني رافايل نادال والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

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كما بات بيريتيني رابع إيطالي يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة غراند سلام بعد بارازوتي، وأدريانو باناتا المتوج بطلا لرولان غاروس الفرنسية عام 1976، وماركو تشيكيناتو (نصف نهائي رولان غاروس 2018).

وقال الإيطالي "أنا سعيد جدا، لا أعرف ماذا أقول"، بعد مباراة مثيرة فرّط خلاله بتقدمه 5-2 في المجموعة الخامسة الفاصلة، وأضاع أربع فرص للفوز بالمباراة، قبل أن يتمكن من حسم المواجهة ضد الفرنسي مونفيس على ملعب آرثر آش الرئيسي في نيويورك.

أضاف "حاليا لا أذكر سوى نقطة واحدة هي نقطة الفوز بالمباراة"، والتي احتفل بعدها بطريقة جنونية شملت التمدد ورمي قبعته على أرض الملعب، قبل أن يعبر عن فرحته بضرب يده على صدره مرارا، وصولا الى معانقة مونفيس عند الشبكة وسط صيحات التشجيع من المدرجات.

ونوه الإيطالي بمنافسه الفرنسي الذي قدم "نزالا رائعا (...) أعتقد أنني عندما كنت ألعب، كنت أرى إحدى أجمل المباريات في حياتي. كنت ألعب لكنني كنت مشاهدا أيضا".