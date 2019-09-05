شكرا لقرائتكم جمعية عمومية لأندية الاتحاد الكرة السبت المقبل لتعديل لائحة النظام الاساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماع يوم السبت المقبل بأحد فنادق القاهرة من أجل المطالبة بتعديل لائحة النظام الاساسي . تم توجيه الدعوة لأندية الدورى الممتاز والقسم الثاني والثالث من أجل التواجد فى الاجتماع . كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

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