شكرا لقرائتكم اجتماع بين سيد عبد الحفيظ و محمد الشناوي لتعديل عقد الأخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على تعديل عقده بعدما شهدت الفترة الماضية رفض النادي عدة عروض تلقاها الأهلي مؤخراً لضم الحارس الدولي كان أخرها عرضاً مُغرياً من نادي النصر السعودي.

وقدّم النصر السعودي عرضاً جيداً لضم حارس الأهلي لكن مسئولو القلعة الحمراء طالبوا بـ8 مليون دولار لإتمام الصفقة وهو ما جعل النصر يتراجع عن إتمام الصفقة ويؤجلها بسبب المبلغ الكبير الذى طلب ه الاهلي حسب تأكيدات إدارة النادي السعودي.

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لذا يرغب مسئولو الأهلي في ترضية الشناوي من خلال تعديل عقده بالشكل المناسب لوضعه الحالي بالفريق وبما يتناسب مع رفض الكثير من العروض الخارجية وأخرها العرض السعودي الذى كان سيحصل خلال الشناوي على أربعة أضعاف ما يحصل عليه في الاهلي حالياً .

ومن المقرر أن يجتمع مدير الكرة مع حارس الاهلي من أجل الوصول لصيغة وترضية تناسبه وتنهي حالة الغضب التى إنتابته مؤخراً بسبب رفض العروض لاسيما وأن الشناوي من أهم لاعبي الفريق حالياً وأفضل حارس في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.