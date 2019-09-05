رياضة | موعد مباراة البحرين والعراق بث مباشر اليوم 5/9/2019| مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البحرين والعراق بث مباشر اليوم 5/9/2019| مشاهدة مباراة البحرين والعراق بث مباشر عبر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “البحرين” الوطني، في القمة العربية المنتظرة بين المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب العراقي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار المجموعة الثالثة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ونعرض لكم موعد مباراة البحرين والعراق في السطور التالية لمتابعتها.



موعد مباراة البحرين والعراق اليوم وحكام المباراة

نقدم لكم موعد مباراة البحرين والعراق لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والسادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم العماني عمر مبارك اليعقوبي.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والعراق ومعلق اللقاء

وسيتم إذاعة مباراة البحرين والعراق حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق المتميز حسن العيدروس، كما يمكنكم متابعتها عبر قناة الرياضية العراقية HD، بتعليق المتميز رعد ناهي. Advertisements

هدف البحرين والعراق من المباراة

يسعى المنتخب العراقي لاستهلال مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية بتحقيق أول 3 نقاط أمام المنتخب البحريني العنيد في مواجهة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة على أسود الرافدين، نظرًا لافتقادهم لخدمات جلال حسن الحارس الأساسي للمنتخب الأول.

بينما يتطلع المنتخب البحريني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة من أجل بداية قوية يدخل بها المنافسة على التأهل مبكرًا.

ومن المنتظر أن يدفع كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأول للمنتخب العراقي أمام نظيره البحريني بالتشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد حميد.

في خط الدفاع: علي عدنان، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علاء مهاوي.

في خط الوسط: صفاء هادي، جستين ميرام، بشار رسن، أحمد ياسين.

في خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي.

بث مباشر لمباراة البحرين والعراق

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة البحرين والعراق، فور انطلاقها عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للتصفيات، ويمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.