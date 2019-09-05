رياضة | صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب غياب النجم الويلزى جاريث بيل، عن صفوف فريق ريال مدريد، خلال مواجهة ليفانتى، فى الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في صدمة كبيرة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، والمقرر لها السبت 14 من الشهر الجارى، بداعى الإيقاف.

وحصل الزيلزي بيل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة، أمام مضيفه فريق فياريال، والتى انتهت بنتيجة 2 – 2، وسجل النفاثة الويلزية هدفى المرنجى فى المباراة، كما غرم الاتحاد الإسباني، النادى الملكى مبلغ 350 يورو، بجانب 600 يورو على جاريث بيل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن طلب ريال مدريد، بإلغاء البطاقة الصفراء الثانية، خلال مباراة فياريال، قد قوبل بالرفض من الاتحاد الإسباني، وبذلك سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة.

يذكر أن ريال مدريد 5 نقاط، احتل بهم المركز الخامس، بجدول ترتيب الليجا، الذى يتصدره فريق أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط.