رياضة | كارفخال: نيمار وضعيته كانت مشكوك به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: نيمار وضعيته كانت مشكوك به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق اللاعب الاسباني داني كارفخال نجم ريال مدريد عن المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان والتي استمرت طوال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة، وفي النهاية استمر اللاعب رفقة فريقه الفرنسي.
وقال "كارفخال" في تصريحات صحفية: " أنت تسمع
وتابع تصريحاته: "نيمار إضافة قوية لأي فريق خاصة وأنه واحد من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم".
وواصل: " ريال مدريد تعاقد مع مجموعة من اللاعبين مثل هازارد وميليتاو وميندي لتدعيم الفريق الملكي، والجميع يريد أن يستمر مع الفريق ولا يرغب أحد في الرحيل".
وأردف: " الأوضاع داخل غرفة الملابس مستقرة، رغم تعثر الفريق في أول مباراتين، ورغم أن شبح الموسم الماضي لا يزال يطاردنا، وقادرين على العودة للمنافسة من جديد".