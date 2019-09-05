رياضة | كارفخال: نيمار وضعيته كانت مشكوك به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: نيمار وضعيته كانت مشكوك به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللاعب الاسباني داني كارفخال نجم ريال مدريد عن المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان والتي استمرت طوال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة، وفي النهاية استمر اللاعب رفقة فريقه الفرنسي.

وقال "كارفخال" في تصريحات صحفية: " أنت تسمع Advertisements في يومٍ من الأيام أنه ذاهب لبرشلونة ثم في اليوم التالي تسمع أن قادم إلينا ويقول لك شخص ثالث أنه مستمر..لقد سألنا البرازيليين الموجودين في فريق الريال وأخبرونا أنهم لا يعرفون ماذا سيحدث وهذا يعني أن وضعيته كانت مشكوك بها".

وتابع تصريحاته: "نيمار إضافة قوية لأي فريق خاصة وأنه واحد من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم".

وواصل: " ريال مدريد تعاقد مع مجموعة من اللاعبين مثل هازارد وميليتاو وميندي لتدعيم الفريق الملكي، والجميع يريد أن يستمر مع الفريق ولا يرغب أحد في الرحيل".