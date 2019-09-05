رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 في جميع البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 في جميع البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 5 - 9 - 2019، في إطار مباريات الذهاب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، وتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، ومواجهة نارية لمنتخب التانجو في فجر الجمعة، حيث يترقب العديد من مشجعي الكرة الأفريقية مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدتها عبر البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “ذهاب الدور الأول”

سيشيل x رواندا، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشاد x السودان، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

الصومال x زيمبابوي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020 "الجولة الخامسة"

أرمينيا x إيطاليا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

رومانيا x إسبانيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

جبل طارق x الدنمارك، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

اسرائيل x مقدونيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

فنلندا x اليونان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

النرويج x مالطة، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

جزر فاروه x السويد، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

إيرلندا x سويسرا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

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البوسنة والهرسك x ليشتنشتاين، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في “الجولة الأولى”

كوريا الشمالية x لبنان، تقام المباراة في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والعشر والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.

تايوان x الأردن، تقام المباراة في تمام الواحدة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

الفلبين x سوريا، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

سنغافورة x اليمن، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

الهند x عمان، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

فلسطين x أوزباكستان، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

البحرين x العراق، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

قطر x أفغانستان، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

الكويت x النيبال، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم الودية

السعودية x مالي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وفي إطار مباراة فجر الجمعة، يلتقي تشيلي x الأرجنتين، تقام المباراة في الرابعة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة، والخامسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة صباح اليوم بتوقيت الإمارات.