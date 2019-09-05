رياضة | جمال الغندور: عبدالفتاح هو من سيختار القائمة الدولية للحكام لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال الغندور: عبدالفتاح هو من سيختار القائمة الدولية للحكام لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة أنه لن يتدخل فى اختيارات القائمة الدولية الجديدة للحكام لأنه تم تعيينه منذ أقل من أسبوعين فقط.

Advertisements

وقال الغندور ،فى تصريحات خاصة ،عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق هو من سيتولي اختيار القائمة الدولية لأنه الأدري بمستوي الحكام ، خاصة أن تعييني لرئاسة اللجنة منذ أسبوعين فقط.

من المقرر أن يرسل اتحاد الكرة أسماء القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة.

بذكر أن سمير عثمان تمت إقالته من رئاسة لجنة التحكيم وتعيين الغندور بدلاً عنه بعد استلام اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مهامها لادارة الجبلاية .