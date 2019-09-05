رياضة | مرتضى منصور يطالب بزيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يطالب بزيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يسعى الى زيادة عدد الجماهير الخاصة بمباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر، وذلك بعد قرار الاتحاد المصري بتحديد 10 الآف لحضور المباراة.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أنه حصل على موافقة بحضور 10 الآف مشجع فى المباراة لكنه يأمل فى موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لخروج المباراة بالصورة التى تليق بالكرة المصرية.

يذكر أن الزمالك قد صعد الى نهائي كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري بعد الفوز عليه بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى محمد في الأشواط الإضافة بعد التعادل في زمن المباراة الأصلي، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت بعد الفوز بنتيجة هدفين دون رد.

وتأهل الزمالك الى دور الـ 32 لدورى الأبطال حيث سيواجه فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى لقائى الذهاب يوم 14 سبتمبر بالسنغال والعودة فى الأسبوع الأخير من الشهر بمصر