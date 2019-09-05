رياضة | رئيس الزمالك يكشف حقيقة الاستبعاد من بطولة أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف حقيقة الاستبعاد من بطولة أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن غضبه بعد الخطاب الذي تلقاه بشأن تهديد الاتحاد الأفريقي للزمالك بالاستبعاد من بطولة أفريقيا لتأخره في سداد مستحقات لاعبيه الأجانب السابقين.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم" خلال قناة الحدث: خطاب الكاف تم إرساله للعديد من الأندية وخطاب طبيعي، ولن يحدث أن يتم استبعادنا من أفريقيا، والزمالك سيسدد جميع المبالغ المالية التي يطلبها الكاف.

وكان "كاف" قد منح الزمالك مهلة أخيرة حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، لسداد مستحقات جميع اللاعبين الأجانب السابقين.

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وأكدت ادارة الزمالك في ان موقف النادى سليم وان النادى سدد كل مستحقات اللاعب ولا توجد أى مستحقات متأخرة، عقب الفوز الكونفدرالية وهى تنقص 160 ألف دولار، وهى قيمة مستحقات اللاعب عبد الله سيسيه والتى تحدث عنها الكاف غى خطابه.

وتسلمت ادارة الزمالك خطاب تم ارساله الى الاتحاد المصرى يطالبه بدفع مستحقات لاعبيه المتأخرين وبالتحديد عبد الله سيسيه فى موعد أقصاه 30 سبتمبر ، حتى تم التوضيح من جانب ادارة الزمالك

يذكر أن الزمالك قد تأهل الى دور الـ 32 لدورى الأبطال حيث سيواجه فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى لقائى الذهاب يوم 14 سبتمبر بالسنغال والعودة فى الأسبوع الأخير من الشهر بمصر