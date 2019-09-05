"الكاف" يهدد الزمالك المصري بالاستبعاد من بطولة إفريقيا قبل 30 سبتمبر

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الكافيهدد الزمالك المصري بالاستبعاد من بطولة إفريقيا قبل 30 سبتمبر
الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاب من الاتحاد الأفريقي يطالب فيه الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادي لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية.
وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك و الخاص بتراخيص الأندية ، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.
كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الإحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.