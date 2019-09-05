"الكاف" يهدد الزمالك المصري بالاستبعاد من بطولة إفريقيا قبل 30 سبتمبر

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الكافيهدد الزمالك المصري بالاستبعاد من بطولة إفريقيا قبل 30 سبتمبر

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطاب من الاتحاد الأفريقي يطالب فيه الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادي لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية.

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وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك و الخاص بتراخيص الأندية ، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الإحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.