المانشافت يستعد للطاحونة بصفوف مكتملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ هامبورج

اكتملت صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) بوجود 22 لاعبا في معسكر الفريق قبل تدريباته أمس، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام نظيره الهولندي (الطاحونة) غدا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الهولندي ضمن فعاليات المجموعة الثالثة في التصفيات، ثم يحل ضيفا على منتخب أيرلندا الشمالية الاثنين المقبل، وقد تحسم المباراتان تأهل الفريق للنهائيات حال الفوز فيهما وجاءت باقي نتائج المجموعة لمصلحته.