الرباط يحرم نورويتش سيتي من كلوز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن مدافعه السويسري الدولي الشاب تيم كلوز «21 عاما» سيغيب عن الملاعب «لفترة طويلة» بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام كرولي تاون في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وذكر النادي أمس «الأشعة كشفت إصابة كلوز بتمزق كبير في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص وتعليمات الأخصائيين».



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