18 مليونا لتطوير مسقط رأس صلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بتكلفة تبلغ 18.6 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي أمس، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني معشب ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز.

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيس وتجهيزه بقاعات اجتماعات، بحيث يكون جاهزا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.