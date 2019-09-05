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18 مليونا لتطوير مسقط رأس صلاح

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بتكلفة تبلغ 18.6 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي أمس، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني معشب ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز.

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيس وتجهيزه بقاعات اجتماعات، بحيث يكون جاهزا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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