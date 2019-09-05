530 مليون دولار فائض ميزانية البايرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس أنه حقق عائدات وأرباحا قياسية خلال موسمه الماضي 2018 / 2019 في الدوري الألماني (بوندسليجا) ، وكشف النادي البافاري أن عائداته زادت بنسبة 14.1% عن العام الماضي ليبلغ حجم الفائض لديه 530 مليون دولار.

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وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان «نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي، بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي».

وأضاف «أوجه شكرا خاصا لجميع أطقم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي أدى لهذه النتيجة السارة»، وقال رومينيجه إن العاملين بالنادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين.

وإلى جانب هذه الأرقام القياسية على المستوى المالي شهد الموسم الماضي فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، فيما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.