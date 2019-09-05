تشان: غيابي عن اليوفي في دوري الأبطال صدمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ هامبورج

أعرب لاعب خط الوسط الألماني الدولي إيمري تشان عن ضيقه وغضبه إزاء استبعاده من قائمة فريقه يوفنتوس الإيطالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال تشان، قبل المشاركة في تدريبات المنتخب الألماني (مانشافت) بمدينة هامبورج «غيابي عن قائمة يوفنتوس في دوري الأبطال كان أمرا صادما للغاية بالنسبة لي لأنهم ناقشوا معي شيئا آخر في الأسبوع الماضي».

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وأوضح تشان أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أبلغه بالقرار هذا الأسبوع من خلال اتصال هاتفي «دون إبداء أي سبب»، وأضاف «هذا ما جعلني متحيرا وغاضبا».

وكانت تقارير رددت حتى مطلع هذا الأسبوع أن تشان في طريقه للرحيل عن يوفنتوس قبل غلق باب الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة بأوروبا أمس الأول الاثنين.

وقال تشان «بالنسبة لي كانت المشاركة في دوري الأبطال شرطا للبقاء مع الفريق»، مشيرا إلى أن هذا السلوك من يوفنتوس تجاهه سيكون له «عواقب».

وأوقعت قرعة الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي أجريت الخميس الماضي فريق يوفنتوس في المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.