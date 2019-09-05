40 بطل إسكواش يتنافسون على بطولة العرب بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد السعودي للإسكواش منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، التي تقام منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الحالي بمشاركة 5 دول، هي السعودية ومصر والعراق والأردن والكويت، يمثلها أكثر من 40 لاعبا.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد، أن البطولة التي تستضيفها الرياض تأتي بدعم ومتابعة من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى أن الأخضر السعودي يشارك في البطولة بـ9 لاعبين في منافستين تحت 13 و17 عاما، وهم ياسر آل عباس ومحمد آل نصفان وسالم المولد ومحمد آل عواد وحسن آل داوود وأسامة العتيبي وعبدالإله أبورقه ومنصور المولد وأحمد أبورقه، وتحت إشراف المدربين طارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام.

ورحب السعد بالوفود المشاركة في البطولة، متمنيا طيب الإقامة لهم في بلدهم الثاني السعودية، وأن تظهر البطولة بمستوى يليق بالبطولات العربية للإسكواش.