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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز.. ميتشو يعلن الطوارئ استعدادًا لنهائى كأس مصر



أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، حالة الطوارئ بالفريق، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل، فى نهائى مسابقة كأس مصر.

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وقرر الخواجة بالاتفاق مع أنطونيو مخطط الأحمال رفع معدل الحمل البدنى للاعبين، مع تكثيف بعض التدريبات البدنية، ضمن خطته لرفع معدل اللياقة البدنية، قبل مواجهة بيراميدز، خاصة وأن الفريق السماوى يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب السرعات العالية والمهارات الكبيرة، بخلاف تجهيز الفريق لاحتمال الوصول للأشواط الإضافية.

الزمالك ضد بيراميدز.. ميتشو يعلن الطوارئ استعدادًا لنهائى كأس مصر



كما حرص ميتشو على تجهيز اللاعبين لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لانتهاء الوقت الأصلى من المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل بين الفريقين، واللجوء لركلات الترجيح لتحديد بطل الكأس.